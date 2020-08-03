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مرأة

احم نفسك من السم الأبيض ب 4 بدائل طبيعية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:01 ص
السكر
السكر
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يفرطون فى تناول السكريات وتخشين من إصابتك بأمراض القلب والسمنة إليك بدائل طبيعية لتناول  السكر تحميك من الاصابة بسكر الدم  يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

 1. العسل 
يعتبر  من أفضل المحليات الطبيعية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ويحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية.

2. سكر جوز الهند 
يتم إنتاج سكر جوز الهند من عصارة نخيل جوز الهند. إنه مُحلي طبيعي معبأ بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يحتوي سكر جوز الهند على كميات عالية من الفركتوز والجلوكوز وكميات منخفضة من السكروز.

3.التمر حلو 
مذاق مثل الكراميل .. مصدر ممتاز للعناصر الغذائية مثل فيتامين ج ، فيتامين ب المركب ، السيلينيوم ، البوتاسيوم ، النحاس والمغنيسيوم. كما أنها غنية بالألياف الغذائية ، والألياف غير القابلة للذوبان بشكل رئيسي ، ومضادات الأكسدة ، والسكر ، والفركتوز والجلوكوز بشكل رئيسي  استخدمي معجون التمر في العصائر والمخبوزات والمخللات والصلصات وصلصات السلطة.

4. دبس السكر الأسود 
هو منتج مصنوع من خلال تكرير قصب السكر استبدلى السكر المكرر بدبس السكر الأسود بإضافته إلى الشاي والقهوة أو يمكنك استخدامه كزجاج على الدجاج والديك الرومي واللحوم الأخرى.

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