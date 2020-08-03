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محافظات

صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:19 ص
صفر كورونا لمدة 3
صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل
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شمس يونس
احتفل الفريق الطبي بمستشفي حميات الاقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى مدير المستشفي ، بمرور ثلاث ايام عن عدم استقبال المستشفي اى مصابين لفيروس كورونا  وتسجيل المستشفي صفر اصابات جديدة .

وقال " الرملى " انه بعد شهور من الانتظار  بذلت فيها مستشفى حميات الاقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، اليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسه ومن حولة من العدوى.


وشدد " الرملى" على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كاملة من لبس الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستعمال المطهرات كالكحول والكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف؟ 

وكان قد بدأت مستشفي حميات الاقصر  بسحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء طوال الاسبوع و فى العطلات الرسمية وأيام الأعياد.

وتم التاكيد على ان يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة.

واوضحت المستشفى بان سعر المسحة 70 دولارا للاجنبي و 1000 جنيه للمصرى والمسحات للمصرين والاجانب المقيمين بمحافظة الاقصر على ان تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.
صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور
صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور
صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور
صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور
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