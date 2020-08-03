صفر كورونا لمدة 3 أيام.. حميات الأقصر تحتفل بالانتصار على الفيروس.. صور

صفر اصابات جديدة . احتفل الفريق الطبي بمستشفي حميات الاقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى مدير المستشفي ، بمرور ثلاث ايام عن عدم استقبال المستشفي اى مصابين لفيروس كورونا وتسجيل المستشفي





وقال " الرملى " انه بعد شهور من الانتظار بذلت فيها مستشفى حميات الاقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، اليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسه ومن حولة من العدوى.









وشدد " الرملى" على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية كاملة من لبس الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون و استعمال المطهرات كالكحول والكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف؟





وكان قد بدأت مستشفي حميات الاقصر بسحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء طوال الاسبوع و فى العطلات الرسمية وأيام الأعياد.