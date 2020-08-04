فيديوجراف.. أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة





وكباقي أجزاء السيارة يتعرض فلتر البنزين إلى التلف، ويتسبب في العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، وخلال هذا الفيديو نقدم أبرز المؤشرات التي تدل على تلف فلتر البنزين لكي نتجنب أضرار السيارة.







فلتر البنزين، من الأشياء التي تساهم في تشغيل السيارة بكفاءة عالية، خاصة أنه يقوم بتصفية الوقود الداخل إلى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ، ما يحمي طرمبة البنزين والبخاخات من الانسداد والتلف.