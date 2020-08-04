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فيديو جراف

فيديوجراف.. أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:21 م
فلتر البنزين
فلتر البنزين
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اماني نوار
فلتر البنزين، من الأشياء التي تساهم في تشغيل السيارة بكفاءة عالية، خاصة أنه يقوم بتصفية الوقود الداخل إلى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ، ما يحمي طرمبة البنزين والبخاخات من الانسداد والتلف. 


وكباقي أجزاء السيارة يتعرض فلتر البنزين إلى التلف، ويتسبب في العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، وخلال هذا  الفيديو نقدم أبرز المؤشرات التي تدل على تلف فلتر البنزين لكي نتجنب أضرار السيارة.


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