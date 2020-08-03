AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا تسجل 146 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليو، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وذكرت إحصائية جديدة، اليوم الإثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في تخطت حاجز الـ 690 ألف حالة وفاة. 

وقالت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية، اليوم، إن وصول الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 4 ملايين إصابة بالفيروس يحول الأمر إلى كارثة محققة.
 
وكانت الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، من بين العديد من الولايات التي سجلت أرقامًا قياسية لمدة سبعة أيام لوفيات الفيروس هذا الأسبوع. 


وكانت أول حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة بسبب كورونا في 6 فبراير الماضي. وبعد ستة أشهر تقريبًا، وصل عدد الوفيات إلى 150 ألف وفاة، ويمكن أن تصل إلى 200.000 في أقل من شهرين من الآن. ويستند ذلك إلى المتوسط ​​الحالي البالغ 1019 حالة وفاة يوميًا.

ويقول الخبراء إن الزيادة في الحالات والوفيات ترجع إلى حد كبير إلى قيام الدول بتخفيف القيود وإعادة فتح اقتصاداتها في وقت قريب جدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط عند التسوية بفعل زيادة إصابات أمريكا بفيروس كورونا

دراسات جديدة: خروج صناعة السيارات الأمريكية من كارثة محققة

"فاينانشيال تايمز": المستشفيات الأمريكية قد تنهار تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكورونا

48 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أمريكا تسجل 53 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

100 مليون ضحية في 1918 .. فوتشي: كورونا سيصل لمستويات مرعبة أعلى من الإنفلونزا الإسبانية

ترشيحاتنا

لماذا يُخلع النقاب في الحج؟.. علي جمعة يوضح الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى؟.. تعرف على آخر وقت لها

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

وصل إلى 15.92 جنيه.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

حكم من نسى وبدأ سورة التوبة والبسملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود