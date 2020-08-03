هيفاء وهبي تشيد بألبوم إليسا الجديد

أشادت الفنانة هيفاء وهبي، بإلبوم إليسا الجديد الذي يحمل إسم "صاحبة رأي" والذي طرحته مؤخرًا.





قالت هيفاء، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "أجلس في غرفتي أستمع لألبوم إليسا الجديد .. قطعة من الفن".





تصدر ألبوم "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرحه أمس على "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.





وتضمن ألبوم الفنانة اليسا "صاحبة رأي" العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة هم "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك".





"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.