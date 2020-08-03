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فن

حكيم يجهز مفاجأة لمتابعيه.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:14 ص
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم
نشر المطرب حكيم صورة جديده له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حكيم على الصورة قائلا: "بحضر ليكم مفاجأه تفتكروا هي ايه". 

ويستعد المطرب الشعبي حكيم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمبة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وطرح المطرب حكيم في شهر فبراير الماضي أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقثي إسلام شبيسي وميدو مزيكا.
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