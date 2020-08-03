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اقتصاد

نمو ودائع المصارف العاملة في السعودية بنحو 9%

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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وكالات
سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 بنحو 9% بمقدار 151.5 مليار ريال على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.84 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.69 تريليون للفترة المماثلة وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وسجلت الودائع نموا للربع الخامس على التوالي، بعدما سجلت نموا بنحو 1.8% مقارنة بالربع السابق، بحسب صحيفة "الاقتصادية

ويأتي النمو بدعم ارتفاع الودائع تحت الطلب خلال الربع الثاني بنحو 13.5% على أساس سنوي، فضلا عن النمو الطفيف للودائع الادخارية 1.4%، في حين تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 8.2%.

وتباطأ نمو الودائع خلال الربع الثاني مقارنة بالنمو المتحقق خلال الربع الأول البالغ 10.1%، ويعود ذلك إلى تراجع الودائع في يونيو 1% مقارنة بودائع مايو.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية، الودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.

وتشكل ودائع تحت الطلب نحو 66% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثاني، فيما كانت تشكل نحو 63.4% للفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين شكلت الودائع الادخارية نحو 24% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثاني، بعدما كانت تشكل نحو 25.8% للفترة المماثلة، ويتزامن هذا التراجع مع هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة.
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