قدميها بشكل مختلف.. طاجن شاورما اللحم



هل مملت تقديم اللحم بالطرق المعتادة في العيد يمكنك تقديمها بطريقة مختلفة فى العيد إليك طريقة تحضير طاجن شاورما اللحم بمذاق مميز على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



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طاجن شاورما اللحمة







المقادير لطريقة عمل طاجن شاورما لحمة :





لحمة شرائح



خل



عصير ليمون



زيت



بهارات



طماطم



بصل



فلفل أخضر رومي



ملح فلفل أسود







طريقة عمل طاجن شاورما لحمة





تخلط اللحمة مع الخل وعصير الليمون ويفضل ان تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل و تشوح اللحمة فى الزيت على النار ويضاف البهارات والملح والفلفل الأسود.



