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مرأة

قدميها بشكل مختلف.. طاجن شاورما اللحم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل مملت تقديم اللحم بالطرق المعتادة في العيد يمكنك تقديمها بطريقة مختلفة فى العيد إليك طريقة تحضير طاجن شاورما اللحم بمذاق مميز على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

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 طاجن شاورما اللحمة

المقادير لطريقة عمل طاجن شاورما لحمة :

لحمة شرائح
خل
عصير ليمون
زيت
بهارات
طماطم
بصل
فلفل أخضر رومي
ملح فلفل أسود

طريقة عمل طاجن شاورما لحمة :

تخلط اللحمة مع الخل وعصير الليمون ويفضل ان تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل و تشوح اللحمة فى الزيت على النار ويضاف البهارات والملح والفلفل الأسود.

يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج و يترك ليهدأ ثم يقطع الخبز ويقدم مع طاجن الشاورما.
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