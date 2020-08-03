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أخبار العالم

كندا تمدد مهمة حفظ السلام على الرغم من خسارة مقعد مجلس الأمن

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:41 ص
وزير الدفاع هارجيت
وزير الدفاع هارجيت ساجان
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الكندية أمس الأحد أنها ستواصل تقديم طائرة نقل عسكرية لدعم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام آخر على الرغم من خسارتها محاولة الحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن الدولي.

وأكد مكتب وزير الدفاع هارجيت ساجان استمرار نشر طائرة من طراز "سي سي-130" هرقل لدعم بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا، ليضع حدًا لتكهنات استمرت أشهر بشأن مصير البعثة.

وقال تود لين المتحدث باسم ساجان في بيان: "تلعب القوات المسلحة الكندية دورا مهما في نقل الإمدادات والأفراد الأساسيين لدعم الأمم المتحدة في المنطقة"، وأضاف "نتفهم أهمية عمل كندا مع حلفائنا وشركائنا الدوليين مثل الأمم المتحدة، ولهذا السبب جددنا دعم القوات المسلحة الكندية لسنة إضافية."

كانت الطائرة هرقل، التي تمركزت خارج أوغندا خمسة أيام في الشهر منذ أغسطس 2019، أحد الوعود الثلاثة التي قدمها رئيس الوزراء جستن ترودو إلى الأمم المتحدة عندما استضافت كندا قمة كبيرة لحفظ السلام في نوفمبر 2017.

كما وعد ترودو الأمم المتحدة بأن كندا ستوفر مفرزة مروحية تعمل في مالي من يونيو 2018 إلى سبتمبر 2019. كما تعهد بقوة رد سريع تتألف من ما يصل إلى 200 جندي، والتي لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

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