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منوعات

لأسباب غريبة.. صاحب متجر يمنع الزبائن من ارتداء الكمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا المستجد، قرر أحد المتاجر أن يسير عكس التيار، ويطالب عملائه بعدم تغطية الوجه في المتجر على الرغم من القواعد الجديدة التي تتطلب من الأشخاص ارتداء أقنعة الوجه في المتاجر لمنع انتشار كوفيد -19 .

وضع متجر في مدينة  "نيسا في دانسمور" بإنجلترا لافتة في نافذته تخبر العملاء بعدم تغطية وجوههم لأسباب أمنية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

 أصبحت تغطية الوجه إلزامية في المتاجر ومحلات السوبر ماركت بعد أن وضعت الحكومة البريطانية  لوائح جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك  فإن اللافتة المعلقة دون عليها عبارة: "لأسباب أمنية ، من فضلك لا تغطي وجهك أو رأسك في هذا المتجر."

وفقًا لمدير المتجر الذي أوضح السبب وراء العلامة، قائلًا:"أسمح للناس بارتداء أقنعة - ربما قمت بصياغة اللافتة بشكل سيئ - لكننا نتحمل الكثير من السرقة وإذا كان لديهم قناع ، فلا يمكنني مقاضاتهم"

وأضاف "ماذا لو أتى شخص بسكين وهدد طاقم العمل الخاص بي ، لكنهم يرتدون قناعًا؟ ماذا يجب أن أفعل؟ إذا كان شخص ما يرتدي ماسك، أطلب منه خلعه" مضيفًا:"يبدو أن لا أحد قد فكر في أمن الأشخاص الذين يعملون في المتاجر في كل هذا. لقد حصلنا على سرقة متاجر هنا ، وفي آخر مناسبة ، كان الرجل يرتدي قناعًا".


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