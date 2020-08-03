زراعة عين شمس تستأنف امتحانات الفرق النهائية غدا

تستأنف كلية الزراعة جامعة عين شمس، امتحانات الفرق النهائية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط اجراءات احترازية مشددة، غدا الثلاثاء حيث تم تحديد موعد امتحان مقرر الوراثة السيتولوجية الجزيئية (304) يوم الثلاثاء 4-8-2020.

جدير بالذكر ،شهدت كلية الزراعة جامعة عين شمس امتحاناتها للفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأكد الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة ، والتى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.









وأشار إلى أنه تم قياس درجات الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء والذى يمكن من قياس درجات الحرارة من بعد إلى جانب تنظيم اللجان بما يضمن التباعد بين الطلاب بما لا يقل عن ١٨٠ سم بين كل طالب وآخر بحيث يتواجد ٧٠ طالبا داخل المدرج الذى يستوعب ٤٠٠ طالب.







