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فن

من داخل حمام سباحة.. أزارو يقضى عطلته الصيفية.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:10 ص
ازارو
ازارو
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مصطفى كرم
شارك وليد أزارو لاعب النادي الاهلي السابق جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر وليد أزارو بالصورة من داخل حمام السباحة خلال قضاء عطلته الصيفية في ظل توقف الدوري السعودي بسبب جائحة كورونا.

وقال امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن لا توجد نية عند المارد الأحمر للاستغناء عن ازارو، ولم يكن لدينا أدنى فكرة عن التكهنات التي ترددت في الفترة السابقة. 


وأكد توفيق خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن وليد ازارو مستمر مع الأهلي وسوف يتم الاعلان عن توقيعه خلال الفترة المقبلة رسمياََ. 

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