رابطة العالم الإسلامي: نجاح موسم الحج ينبع من القيادة الحكيمة للمملكة





وأضاف "العيسوي" خلال تصريحاته لأخبار السعودية، أن الشعيرة أقيمت على تمامها وتم مراعاة سلامة الحجاج بكافة مطالبها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد خلال موسم الحج ، مضيفا أنه لاشك ان القرارات الحكيمة التي اتخذت والتعاون على تنفيذها من الله سبحانه وتعالى.





الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى أن خلال متابعة الجميع هذا العام انطبع لديهم شعور كامل بأن وأشارإلى أن خلال متابعة الجميع هذا العام انطبع لديهم شعور كامل بأن موسم الحج كان هو العهد به، بالرغم من الظروف الاستثنائية الطارئة هذا الموسم، مع مراعاة الإلتزام باعداد الحجاج والجميع كان متفهم الأمر.





وأوضح أن المملكة تزف كل عام انجاز جديد يضاف لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن نجاح الحج هذا العام فهو إنجاز وتوفيق، لذلك الإنجاز هذا الموسم من نوع آخر خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا ويهدد أرواح البشر، ولكن السعودية اثبتت قدراتها على إقامة الشعيرة بنجاح تام بفضل من الله تعالى .





واشاد الدكتور محمد العيسى، بجهود المملكة العربية السعودية ونقل الصورة الصحيحة لسماحة الدين الإسلامي ودورها الريادي في السعي الدائم لخدمة الإسلام والمسلمين، موضحًا أن السعودية ترجمت على أرض الواقع كيف تكون سعة وسماحة وحكمة الإسلام، وكيف يكون إحترام وتعظيم شعائر الله عز وجل، وهذا ما تعمل عليه المملكة عبر التاريخ.