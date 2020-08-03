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منوعات

غريق الشهامة..هرع لإنقاذ 3 أطفال فكان جزاؤه الموت

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كلفته شجاعته ما بقي من عمره، فلم يتحمل الرجل الثلاثيني، رؤية 3 أطفال يغرقون بالبحر فسارع إلى إنقاذهم ليعيشوا هم وينتقل هو إلى الحياة الآخرة. 

هرع الرجل إلى البحر عندما شاهد ثلاثة أطفال يكافحون في الماء ضد الموت،  ولكن بعد أن انقذ الأطفال  واجه  الرجل صعوبات شديدة في البحر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بعد ذلك بوقت قصير ، تم سحب رجل ، يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره ، من البحر ونقله إلى المستشفى حيث توفي، ولم ترد انباء عن اصابات خطيرة أخرى ولكن نقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم شرطة شمال ويلز: "تم استدعاء الشرطة وخفر السواحل، ليتضح أن رجلًا واجه صعوبة في البحر في بارماوث،وقد تم نقله بواسطة الإسعاف الجوي إلى المستشفى، حيث توفي بشكل مأساوي".

وقال خفر السواحل "هولي هيد" الذي نسق عملية الإنقاذ ، إن أربعة أشخاص كانوا في المياه، وكان بسبب الطقس الحار ، توافد عدد كبير من الناس على الشاطئ الذي كان مشغولًا للغاية".



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