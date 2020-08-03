من غلاف المجلات للفيسبوك.. التصوير مع الأضحية عادة لا تنقطع.. صور

حالة من الجدل تتكرر كل عيد أضحى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اعتراضا على نشر مشاهير «السوشيال ميديا» صورهم مع أضحية العيد والذي عادة ما يكون خروف، البعض يستنكرها بحجة ضياع الثواب، والآخرين يهاجمون ناشري الصور بأنهم يذبحون الاضحية للتباهي فقط.





التقاط الصور مع أضحية العيد عادة لم تنقطع منذ بداية توثيق الأحداث بالتصوير، ويتضح في الصور احتفال الملك فاروق بعيد الأاضحى بصورة مع المواشي، واستمر نشر الصور من الرؤساء للمشاهير.



سامية جمال كانت صاحبة الرصيد الأكبرمن الصور مع الخروف وهي تحمله وتبتسم، وكان عيد الأضحى من المناسبات المميزة والمفضلة جدا لها، فيما تم تصوير عدد آخر من الفنانين والماهير مع خروف العيد وكانت هذه الصوة باختلاف الشخص هي صورةغلاف المجلات في عيد الأضحى.



وكان يفضل الفنانون ذبح الخراف في منازلهم، ويظهر أحمد مظهر وهو يلعب مع الخروف قبل ذبحه، ممسكه من رأسه.





لم يقتصر التصوير للخروف وهو حي فقط، فحفلات الشواء بعد الذبح كانت الوقت المنتظر، ويظهر في الصور تجمع عدد من الفنانين وهم يقيمون حفل شواء، فيما يظهر فريد شوقي وهو يشوي لحم بمنزله.





كان يحتفل الأطفال بعيد الأضحى من خلال السير خلف المواشي فيما تعرف بـ "الزفة" ويرددون كلمات لأغنيات شعبية احتفالا بحصولهم على قطع اللحم بعد الذبح، ويظهر في الصور موكب الخراف وهو يسير في الشارع، ويظهر أيضا الجزار المتجول قبل أن يمارس عمله.

