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أصل الحكاية

من غلاف المجلات للفيسبوك.. التصوير مع الأضحية عادة لا تنقطع.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:01 ص
سامية جمال وخروف
سامية جمال وخروف العيد
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أماني إبراهيم
حالة من الجدل تتكرر كل عيد أضحى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اعتراضا على نشر مشاهير «السوشيال ميديا» صورهم مع أضحية العيد والذي عادة ما يكون خروف، البعض يستنكرها بحجة ضياع الثواب، والآخرين يهاجمون ناشري الصور بأنهم يذبحون الاضحية للتباهي فقط.

من غلاف المجلات للفيسبوك..

التقاط الصور مع أضحية العيد عادة لم تنقطع منذ بداية توثيق الأحداث بالتصوير، ويتضح في الصور احتفال الملك فاروق بعيد الأاضحى بصورة مع المواشي، واستمر نشر الصور من الرؤساء للمشاهير.

من غلاف المجلات للفيسبوك..
سامية جمال كانت صاحبة الرصيد الأكبرمن الصور مع الخروف وهي تحمله وتبتسم، وكان عيد الأضحى من المناسبات المميزة والمفضلة جدا لها، فيما تم تصوير عدد آخر من الفنانين والماهير مع خروف العيد وكانت هذه الصوة باختلاف الشخص هي صورةغلاف المجلات في عيد الأضحى.

من غلاف المجلات للفيسبوك..
وكان يفضل الفنانون ذبح الخراف في منازلهم، ويظهر أحمد مظهر وهو يلعب مع الخروف قبل ذبحه، ممسكه من رأسه.

من غلاف المجلات للفيسبوك..

لم يقتصر التصوير للخروف وهو حي فقط، فحفلات الشواء بعد الذبح كانت الوقت المنتظر، ويظهر في الصور تجمع عدد من الفنانين وهم يقيمون حفل شواء، فيما يظهر فريد شوقي وهو يشوي لحم بمنزله.

من غلاف المجلات للفيسبوك..

كان يحتفل الأطفال بعيد الأضحى من خلال السير خلف المواشي فيما تعرف بـ "الزفة" ويرددون كلمات لأغنيات شعبية احتفالا بحصولهم على قطع اللحم بعد الذبح، ويظهر في الصور موكب الخراف وهو يسير في الشارع، ويظهر أيضا الجزار المتجول قبل أن يمارس عمله.

من غلاف المجلات للفيسبوك..
ومن الفنانين الذين تم تصويرهم مع خروف العيد، سعاد حسني، لبنى عبد العزيز، شكوكو، زهرة العلا، كريمان، صباح، راقية إبراهيم، فريد الأطرش، سامية جمال ومديحة يسري وغيرهم.
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