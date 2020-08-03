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سيارات

تعرف على أسوأ الأزرار والمفاتيح في السيارات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن صناعة السيارات تتميز بوجود تطور دائم فيها ويظهر ذلك من خلال طرح عدد من خلال طرح عدد من الأفكار وتجربتها ومن ثم التخلي عنها في حال فشلها .

سنجد أن هذا الحال  مع الازرار أيضا التي تلقى رواجا أو تثبت فشلها فتلجأ الشركة إلى التراجع عنها ولهذا السبب تعرف على أسوأ الأزرار والأفكار التي تم وضعها في لوحة السيارة ولم يتم تكرارها .

أطلقت الشركة الفئة السادسة الرياضية خلال فترة الثمانينات وكانت السيارة بتصميم مميز وجديد وأضافت زرا غامضا دون أسماء


اما شركة ساب السويدية سيارة " C900" بمكيف هواء ساخن، حتى يعمل على التدفئة، وكأنها صنعت للمناطق الباردة وتم إلغاء الهواء البارد.

تتراجع بعض الشركات عن استخدام تقنية معينة، لم تنل إعجاب عملائها، وذلك لأن التقنيات الحديثة في السيارات لا تروق دائمًا للجميع، لذلك ظهر اسم شركة هوندا لتكون بين تلك الشركات التي أوقفت تقنية لم تلقى النجاح المتوقع.

كما حصلت هوندا على آراء مختلفة من العملاء تشرح لهم بأنه مع الشاشة اللمسية و يحتاج السائق الى أن ينظر إلى الشاشة عندما يرغب في تغيير درجة الحرارة.

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