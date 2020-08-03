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فن

خطيرة لـ رامي صبري تحقق 2 مليون و200 ألف مشاهدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 ص
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حققت أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري، نجاحا كبيرا،   تخطى 2 مليون و200 الف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري. 

أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020. 

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