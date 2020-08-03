أخبار الفن| إليسا: وقعت في غرام أغاني ألبومي الجديد .. نبيل الحلفاوي يسترجع ذكرياته مع سامية أمين بعد وفاتها

قال الناقد أندرو محسن، عن فيلم "صاحب المقام" :"أرى أن الفيلم مبني على فكرة جيدة وهي فكرة الجوابات والرد على الجوابات المرسلة للإمام الشافعي، لكني أرى أن هناك عدة مآخذ على طريقة التنفيذ بداية من الوضوح الزائد عن الحد الخاص بالفكرة، فهي مباشرة.









نعى الفنان نبيل الحلفاوي وفاة الفنانة سامية أمين والتي توفيت أمس عن عمر يناهز الـ 75 عاما.









نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.













عبّرت الفنانة إليسا، عن سعادتها وحبها لجميع أغاني البومها الجديد "صاحبة رأي" الذي طرحته منذ أيام.









هنأت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ابنتها شام لذهبي بعيد ميلادها.









أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، عن تعاونه مع الكينج محمد منير، في أغنية جديدة من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة.



