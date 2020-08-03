AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي يتصدر تويتر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:36 ص
حسن حمدي
حسن حمدي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي احتفالا بعيد ميلاده

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏" القيم والمبادئ قبل كل شيء , صاحب المواقف التاريخية " ‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي عيد ميلادك يبقي عيد للاهلاويه كلهم.. وزير دفاع الاهلي"و "‏أفضل رئيس في تاريخ الاهلي عيد ميلاد سعيد يا اسطوره وربنا يديك الصحه والعافيه‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي".


وقال آخرون "‏كل عام وانت من أفضل الرؤساء اللي تولوا مسؤولية النادي، كل عام وانت حصن الدفاع الآمن للأهلي" و" ‏العمر الطويل ليك يا كابتن ‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي ".


وأضاف اخرون" ‏مفيش كلام ممكن يكفيك حقك يا أعظم رئيس نادى فى تاريخ مصر كنت سابق عصرك فى حاجات كتير اوى يا كابتن شكرًا عالجيل الذهبى للنادى الاهلى بقيادة تريكه الجيل إللى حنفضل نتباهى بيه طول عمرنا كل سنة وأنت طيب يا وزيرالدفاع"و" ‏معندناش كلام نقدر نقوله غير كل سنه وانت طيب يا كابتن لان مفيش كلام يوصف انجازاتك و تاريخك الحافل بالبطولات مع الأهلى ⁦‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ مناسبة عيد ميلاده.. محمد صلاح يسيطر على تريند تويتر

الأسطورة .. شوبير وعماد متعب يهنئان حسن شحاتة بعيد ميلاده

بصورته وهو صغير .. شاهد ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه

هاشتاج الأهلي يجمعنا رقم 1 على مصر .. ومغردون: ‏يوم ما ابطل أشجعه هاكون ميت

شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي

شاهد.. خالد مرتجي: حسن حمدي إمبراطور الرياضة المصرية

ترشيحاتنا

مصر والكويت إخوة.. كويتيون يردون على محاولات الوقيعة: إحنا شعب واحد

شاهد.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة بإغراق الشوارع بالمياه

آبل تصدر أرخص لاب توب Macbook في تاريخها.. تعرف على السعر

سكر وبلطجة.. خناقة على متن طائرة بسبب كمامة.. فيديو

هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

أخبار التوك شو.. أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. كفتة وساطور.. شوف محمد رجب وبوسي شلبي بيعملوا إيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود