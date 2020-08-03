احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي احتفالا بعيد ميلاده
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "" القيم والمبادئ قبل كل شيء , صاحب المواقف التاريخية " #حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي عيد ميلادك يبقي عيد للاهلاويه كلهم.. وزير دفاع الاهلي"و "أفضل رئيس في تاريخ الاهلي عيد ميلاد سعيد يا اسطوره وربنا يديك الصحه والعافيه#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي".
وقال آخرون "كل عام وانت من أفضل الرؤساء اللي تولوا مسؤولية النادي، كل عام وانت حصن الدفاع الآمن للأهلي" و" العمر الطويل ليك يا كابتن #حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي ".
وأضاف اخرون" مفيش كلام ممكن يكفيك حقك يا أعظم رئيس نادى فى تاريخ مصر كنت سابق عصرك فى حاجات كتير اوى يا كابتن شكرًا عالجيل الذهبى للنادى الاهلى بقيادة تريكه الجيل إللى حنفضل نتباهى بيه طول عمرنا كل سنة وأنت طيب يا وزيرالدفاع"و" معندناش كلام نقدر نقوله غير كل سنه وانت طيب يا كابتن لان مفيش كلام يوصف انجازاتك و تاريخك الحافل بالبطولات مع الأهلى #حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي".