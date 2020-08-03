احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي احتفالا بعيد ميلاده





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏" القيم والمبادئ قبل كل شيء , صاحب المواقف التاريخية " ‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي عيد ميلادك يبقي عيد للاهلاويه كلهم.. وزير دفاع الاهلي"و "‏أفضل رئيس في تاريخ الاهلي عيد ميلاد سعيد يا اسطوره وربنا يديك الصحه والعافيه‎ #حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي".









وقال آخرون "‏كل عام وانت من أفضل الرؤساء اللي تولوا مسؤولية النادي، كل عام وانت حصن الدفاع الآمن للأهلي" و" ‏العمر الطويل ليك يا كابتن ‎#حسن_حمدي_تاريخ_اهلاوي ".







