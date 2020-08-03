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أخبار العالم

ترامب يوقع أمر تنقيذي لمنع جلب المهاجرين للعمل في بلاده.. اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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شريف سيد
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لتوقيع أمر تنفيذي جديد، يمنع بموجبه جلب مهاجرين من الخارج للوظائف داخل الولايات المتحدة. 

وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا تاريخيا بمعدل سنوي بلغ نسبته 33 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، ابريل-يونيو، وهو ما وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي تسببت في إغلاق العديد من الشركات، وتشريد الملايين من العاملين، حيث ارتفعت نسبة البطالة في البلاد إلى 14.7%. 

ومن جانبها أشارت وزارة التجارة الأمريكية، إلى تسجيل انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، هو الأكبر في السجلات الأمريكية منذ عام 1947. 

وكان الاقتصاد الأمريكية سجل انخفاض كبير خلال الربع الاول من العام الجاري2020، يناير- مارس، بنسبة 5% عقب دخول البلاد في حالة ركود إقتصادي بسبب أزمة كورونا، وذلك في ضربة قوية للإقتصاد الأمريكي الذي حقق أعلى توسعا اقتصاديا خلال 11 عاما على يد الرئيس دونالد ترامب، والأطول على الإطلاق. 

وتعد هذا الإنهيار ضربة موجعة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعمل جاهدة لإعادة انتخابه في الاستحقاق الانتخابي المقرر له نهاية العام الجاري، وسط مطالبات بتأجيلها بسبب أزمة كورونا، إلا أن الكونجرس هو المسئول الوحيد عن تحديد موعد الانتخابات. 
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