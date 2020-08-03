إيرادات هزيلة لفيلم بنات ثانوي

تشهد دور العرض السينمائية إقبالا ضعيفا وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتحها بنسبة إشغال 25 %، لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحقق فيلم "بنات ثانوي" إيرادات أمس دون الــ 4000 جنيه مصري.
يشار إلى أن الفيلم شهد حذف أغنية للفنان محمد الشرنوبي بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطباخ.
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وتدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمررن به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذه السن.
"بنات ثانوي" بطولة كل من محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.