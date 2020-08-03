إيرادات هزيلة لفيلم بنات ثانوي

تشهد دور العرض السينمائية إقبالا ضعيفا وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتحها بنسبة إشغال 25 %، لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمررن به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذه السن.



