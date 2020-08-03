محمد عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا لمغادرة الزمالك

تعاقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك , مع وكيل لاعبين جديد وهو السعودي فهد بوعائشة.





وكتب بوعائشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتشرف في توقيع عقد وساطة و تمثيل للحارس المميز محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك المصري ونادي الوحدة السابق”، ليرد عليه عواد قائلًا: “اتشرفت فيك يا حبيبي”.

ويسعي محمد عواد لتسويق نفسه في الدوري السعودي مجددًا بداية من الموسم المقبل.





إلا أن الحارس الدولي فشل حتى الآن في إيجاد عرض مناسب له، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع وكيل لاعبين سعودي لتسهيل مهمته، وتوفير عروض خلال الفترة المقبلة.





وينوي مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض القيمة المالية في عقد عواد خلال الموسم الجديد خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأبيض، بل أصبحت فرصة مشاركته ضئيلة بعد عودة حارس الزمالك الأساسي محمود عبدالرحيم “جنش”، بعد فترة إصابة طويلة.





ويحصل عواد مع الزمالك في الموسم الواحد على 18 مليون جنيه، في الوقت الذي يرغب فيه مسئولي القلعه البيضاء بتخفيض عقد اللاعب إلى 13 مليون جنيه حال استمراره ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل.