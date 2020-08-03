دنا حسام تكتب:جيش مصر سند من لا سند له

(لم نعد نشعر بالخوف بعد الأن).. بهذه الكلمات الجياشة الممزوجة بالفرحة والإمتنان عبر أحد أعيان قبائل ليبيا عن فخره وتقديره لجيش مصر ، هذا الجيش الحامي لأمته العربيه والمعروف برشده المستمده من قيم شعبه الأصيل ، جيش يحمي ولا يعتدي ، جيش يحترمه الأصدقاء ويهابه الأعداء ،، فهو ملاذ آمن للمظلومين عبر التاريخ فكم من المعارك الحربية خاضها جيش مصر دفاعا عن الحق وإنتصار للقيم الإنسانية بدايه من العصور القديمه التى شهدت معارك خالده في التاريخ غيرت فى مفاهيم الفكر العسكرى فإلى يومنا هذا نتذكر بالفخر تضحيات وبطولات جيش مصر بقيادة (الملك أحمس) ضد الغزاه(الهكسوس) الذى أبعد شرهم ليس فقط عن مصر بل عن المنطقه بأكملها ولا يمكن أن ننسى الملحمه العسكريه لجيش مصر بقيادة الملك رمسيس الثانى ضد (الحيثيين) ومعركة طرد الفرس وصد الهجمه البربرية للتتار ناهيك عن صد ودحر الحملات الصليبيه الأوروبيه مرورا ( بأم المعارك الحربية الحديثه أكتوبر ١٩٧٣ ) التي ما زال صداها خالدا في وجدان الشعوب العربيه بالعزة والكبرياء والتي ما زالت خططها تدرس فى المعاهد والأكاديميات العسكريه الدوليه إلي يومنا هذا إلى حمايه كيان الدوله من (الثعابين والخطط الهدامه) التى حيكت بمصر من( ٢٠١١ --- ٢٠١٣) حتى الآن.





فدائما وأبدا يكون نضال جيش مصر من أجل إرساء الأستقرار وإحلال السلام داخل ربوع المحروسه وخارجها ،، فما زالت أعيننا شاهده على عظمه هذا الجيش والتى إمتدت الي دوره التنموي الحيوي في المجتمع (جيش يصنع وينتج في صمت دون ضجيج ) لدرجه أن المواطن يشعر بالأطمئنان عند رؤيه أى أليه عسكريه فى الشارع وما أزمة كورونا ببعيد التي إلتحم الجيش مع شعبه لمواجهة هذا الوباء الفتاك.



