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أخبار العالم

36 إصابة بكورونا بين طاقم سفينة سياحية نرويجية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت شركة رحلات بحرية، إصابة 36 من أفراد طاقة سفينة سياحية نرويجية و4 من الركاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة المالكة والذي نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية فإنه تم اختبار 158 شخصا من طاقم السفينة "ام اس رولد أموندسين، وذلك عقب اكتشاف إصابة 4 منهم. 

وقال البيان: "لم يظهر أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 154 الذين لا يزالون على متن السفينة - بما في ذلك الاختبارات الإيجابية الجديدة المؤكدة الـ 36 يوم السبت - أي علامات لمرض أو أعراض لكورونا". 

وجاءت نتائج الاختبار لأفراد الطاقم الأربعة إيجابية يوم الجمعة بعد عزلهم لعدة أيام لظهورهم "أعراض مرضية أخرى" فيما يقوم بقية الركاب بالغزل الذاتي. 

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