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بين الناس

مواطن يشكون من انتشار الباعة الجائلين في منطقة 6 أكتوبر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل محمد عبد المجيد  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع.

وقال في شكواه نحن سكان المجاورة السادسة بمدينة السادس من أكتوبر اسكان الشباب نعاني من انتشار الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وإعاقة حركة السيرة بالاضافة الي الرائحة الكريهة التي يتسبب بها هؤلاء البائعين بعد تركهم المخلفات في الشارع .

وأوضح ان سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوي ولكن دون تحرك من جهاز المدينة .

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة وعودة المظهر الحضاري المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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