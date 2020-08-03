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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. بعد شفائه من كورونا.. حمدي فتحي يمارس التمارين الرياضية منفردا.. رضوى الشربيني تناشد الفتيات المعتدى عليهن في واقعة الفندق تقديم بلاغ للنائب العام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:33 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي فيديو له عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية منفردا داخل احد الملاعب الخاصة. 


هنأ الفنان احمد السعدني صديقه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 27. 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسن_حمدي_تاربخ_اهلاوي احتفالا بعيد ميلاده

طالبت الاعلامية رضوى الشربيني الفتيات التي تم افتصابهم في واقعة فندق " الفيرمونت" بتقديم بلاغ للنائب العام في متغصبيهم. 

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