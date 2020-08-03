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برلمان

نائب يوجه الشكر لرئيس البرلمان على مساندته له في وفاة نجله: ظروف قاسية مررت بها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:14 ص
محمد محمد المسعود
محمد محمد المسعود
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ماجدة بدوى
تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب بعظيم الشكر والتقدير لكل من واساه في وفاة المغفور له نجله محمد محمد المسعود.

ووجّه النائب محمد المسعود بحسب بيان، الاثنين، "كل الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس و السيد الامين العام المستشار محمود فوزي  والسادة النواب على سؤالهم".

كما توجه بالشكر للمحافظين وعلى رأسهم محافظ القاهرة ومحافظ الإسكندرية، وكل القيادات الأمنية وقيادات مصر من الجيش والشرطة، ولرئيس ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن.

وقال النائب محمد المسعود في “ظروف شديدة وقاسية مررت بها غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف، أشكر كل من واساني سواء تليفونيا او بالحضور لمراسم تشيع جثمان ابني المغفور له بإذن الله محمد محمد المسعود”.

وأضاف النائب في رسالة عبر جروب خاص بأعضاء مجلس النواب عبر تطبيق "الواتس اب": "اذ اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لولدي المغفور له”.

وتابع “شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروها فى حبيب لديكم، غفر الله له ولنا ولكم ولجميع أموات المسلمين، ونسألكم الدعاء له بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان”.

يذكر أن جميع أعضاء الجروب من أعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات العامة والسياسين وكبار الصحفيين تقدموا بالتعازي سواء على الجروب او على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،  وبالاتصال هاتفيا بالنائب محمد المسعود لتقديم تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له نجل النائب محمد المسعود.
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