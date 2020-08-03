تركت 3 أولاد.. شاهد تأثر إعلامية على الهواء بسبب رسالة صوتية لممرضة توفيت بكورونا





وأضافت عبد الكريم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن رواد التواصل الاجتماعي تناولت قصة إنسانية أثرت على قلوبنا جميعًا وهي لممرضة توفيت أثر فيروس كورونا ، وتركت رسالة صوتية.





وتأثرت الإعلامية دينا عبد الكريم خلال حديثها عن الرسالة الصوتية التي تركتها الممرضة، متابعة: "الممرضة لديها ٣ أطفال وتركت رسالة مؤثرة جدًا والجميع تعاطف معها بعد أن فارقت الحياة ووصيتها برعاية أولادها بعد وفاتها".





وأوضحت أن هذه قد تكون قصة على الهامش وغير مهمة ولكنها قصة من مئات القصص لأشخاص تقدم تضحيات، ودفعت حياتها ثمنا لمواجهة فيروس كورونا لشفاء أناس آخرين، وهذا الوباء قد يصيب أي شخص فينا، وأي شخص معرض أيضا للوفاء بسبب فيروس كورونا المستجد.