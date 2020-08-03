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توك شو

تركت 3 أولاد.. شاهد تأثر إعلامية على الهواء بسبب رسالة صوتية لممرضة توفيت بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:06 ص
الإعلامية دينا عبد
الإعلامية دينا عبد الكريم
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كريم الخطيب
قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن فيروس كورونا مازل متواجد بيننا ولن ينتهى، رغم انخفاض أعداد المصابين، وإعلان وزارة الصحة عن نسب الشفاء وتلقي الرعاية الطبية، لذلك لا بد من اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد.

 وأضافت عبد الكريم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن رواد التواصل الاجتماعي تناولت قصة إنسانية أثرت على قلوبنا جميعًا وهي لممرضة توفيت أثر فيروس كورونا، وتركت رسالة صوتية.

وتأثرت الإعلامية دينا عبد الكريم خلال حديثها عن الرسالة الصوتية التي تركتها الممرضة، متابعة: "الممرضة لديها ٣ أطفال وتركت رسالة مؤثرة جدًا والجميع تعاطف معها بعد أن فارقت الحياة ووصيتها برعاية أولادها بعد وفاتها".

وأوضحت أن هذه قد تكون قصة على الهامش وغير مهمة ولكنها قصة من مئات القصص لأشخاص تقدم تضحيات، ودفعت حياتها ثمنا لمواجهة فيروس كورونا لشفاء أناس آخرين، وهذا الوباء قد يصيب أي شخص فينا، وأي شخص معرض أيضا للوفاء بسبب فيروس كورونا المستجد.
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