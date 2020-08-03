بعد الإعلان عنها.. مواصفات سيارة شانجان "يوني تي" الصينية

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ويأتي طراز يوني تي 2020 بطول إلى 177 إنش ،وعرض يصل إلى 73 إنش مع واجهة امامية جديدة كليا بشبكة تهوية للمحرك عريضة ومصابيح أمامية تعتمد على تكنولوجيا الـ LEDالقوية. ويأتي طراز يوني تي 2020 بطول إلى 177 إنش ،وعرض يصل إلى 73 إنش مع واجهة امامية جديدة كليا بشبكة تهوية للمحرك عريضة ومصابيح أمامية تعتمد على تكنولوجيا الـ LEDالقوية.





أما بالنسبة للهيكل الخارجي فزين باللون البرتقالي الانيق ظهرت جليا بخط رفيع ممتد على سقف السيارة ،وعوادم رباعية وإطارات كبيرة لتجذب الانظار بلمحات رياضية .





كما أعلنت الشركة الصينية أن الطراز الجديد يوني تي سيأتي بعدة خيارات على صعيد المحرك فالمحرك الاول بسعة تصل إلى 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني أما المحرك الثاني بسعة تصل إلى 2.0 لتر نزودة أيضا بشاحن توربيني 4 سلندر .





واستطاعت الشركة الصينية شانجان أن تتمكن عن القوة الحصانية لكلا المحركين إلى جانب عدد الإفصاح عن سعر السيارة .





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ومن المعروف أن الشركة الصينية الرائدة





وعلى الرغم من ظروف جائحة الكورونا فلا تزال صناعة سيارات صينية 2020 تتمتع بحماية فعالة لفترة زمنية أطول من منافساتها ومن المتوقع أن تصل مبيعات سيارات صينية 2020 إلى 22 مليونا لهذا العام أكبر من السيارات الأوروبية في ظل جائحة كورونا. واستطاعت الشركة الصينية شانجان أن تتمكن عن القوة الحصانية لكلا المحركين إلى جانب عدد الإفصاح عن سعر السيارة .ومن المعروف أن الشركة الصينية الرائدة شانجان كانت الشريك المحلي الرسمي لشركات عالمية، أبرزها الشركة الأمريكية العريقة فورد، الشركة الفرنسية لصناعة السيارات الفارهة بيجو ونظيرتها الفرنسية الأخرى سيتروين، ويعتبر طراز "يوني تي" باكورة خطوط إنتاج الشركة.وعلى الرغم من ظروف جائحة الكورونا فلا تزال صناعة سيارات صينية 2020 تتمتع بحماية فعالة لفترة زمنية أطول من منافساتها ومن المتوقع أن تصل مبيعات سيارات صينية 2020 إلى 22 مليونا لهذا العام أكبر من السيارات الأوروبية في ظل جائحة كورونا.









يذكر أن أعلن وكيل سيارات يذكر أن أعلن وكيل سيارات شانجان في مصر عن طرح موديلات CS35 الـSUV في مصر موديل 2020 ،و تتوفر السيارة الآن للحجز في معارض الشركة والاستلام سيكون بصورة فورية من قبل الوكيل.





تأتي السيارة changan cs35 بمحرك 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 125 حصانا، بالاضافة الي عزم دوران بواقع 160 نيوتن متر وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي و محركها متصل بفتيس اوتوماتيك .

