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فن

بإطلالة صباحية.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:15 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "صباحكم ملئ بالرضا والابتسامه".

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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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