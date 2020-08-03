بإطلالة صباحية.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: " صباحكم ملئ بالرضا والابتسامه".





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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.



