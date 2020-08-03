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أخبار العالم

جيش إسرائيل يعلن التأهب ويستعد للحرب مع حزب الله وإيران

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:16 ص
جيش إسرائيل يعلن
جيش إسرائيل يعلن التأهب ويستعد للحرب مع حزب الله وإيران
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سمر صالح
ذكرت قناة "مكان" العبرية اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لخوض أي معركة مع حزب الله قد تفرض عليه في الشمال او لمكافحة التمركز الإيراني في سوريا في آن واحد.

وبحسب قناة "مكان"، نفت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع حزب الله؛ لأن أولوياتها هي منع إيران من التمركز العسكري في سوريا.

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وقال المصدر الأمني، إن جيش الاحتلال على أتم الاستعداد لكل السيناريوهات، وإنه سيرد بقوة على أي هجوم لحزب الله، مشيرا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية ضمن بنك الأهداف.

وذكرت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في الجبهة الشمالية، بينما لم تصدر تعليمات خاصة للمواطنين في المنطقة.
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