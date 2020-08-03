رغم تأثيراته الاقتصادية.. رئيس الطاقة المتجددة لـ صدى البلد: تداعيات إيجابية لـ كورونا على السوق المحلي

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة إن فيروس كورونا أثر سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي الذى يعانى من تبعات ركود ترجع لنحو عشر سنوات، وبالتالي يتوقع تباطؤ معدلات تنفيذ المشروعات المستقبلية؛ مشروعات البناء والتشغيل والتملك،BOO، المملوكة للقطاع الخاص.





وتابع الخياط فى تصريحات لـ صدى البلد أن الإجراءات الاحترازية قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة Foreign Direct Investment, FDI عالميًا، وعلى المستوى المحلى، وبالمقارنة بما حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تمثلت في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع رياح خليج السويس بإجمالي استثمارات تتجاوز 2,5 مليار دولار، الأمر الذى يضع عدة تحديات أمام الاقتصادي الوطني منها تنوع آليات جذب الاستثمار، خاصة أن فترات التباطؤ تتبعها انتقاء المستثمرين الأجانب للفرص الاستثمارية.





وتابع أنه حال استمرار الإجراءات الاحترازية لفترات أطول في مصر ودول العالم، يتوقع أن يؤثر ذلك على اتاحية قطع الغيار اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة لكنه في الجانب الآخر يرفع من اعتمادية السوق المحلي ذاتيًا، ويوفر فرص عمل أكبر، فكما أن للتحدى جوانبه السلبية إلا أن هناك فرصا أخرى يمكن الاستفادة منها.



