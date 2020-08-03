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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع سلطان بشبرا مصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة آلاء عادل شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة في شارع سلطان بشبرا مصر.

وقالت القارئة، في شكواها:"نعاني نحن سكان شارع سلطان بشبرا مصر من وجود الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة مما تتسبب في الرعب للكبار والصغار من سكان المنطقة واخاف من النزول ليلا خوفا من العقر".


وأضافت أن الكلاب تنتشر ليلا بأعداد كبيرة مما تتسبب بالذعر لسكان المنطقة.


وناشدت القارئة المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة والحفاظ عليهم من العقر .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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