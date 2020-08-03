شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع سلطان بشبرا مصر

أرسلت القارئة آلاء عادل شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة في شارع سلطان بشبرا مصر.





وقالت القارئة، في شكواها:"نعاني نحن سكان شارع سلطان بشبرا مصر من وجود الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة مما تتسبب في الرعب للكبار والصغار من سكان المنطقة واخاف من النزول ليلا خوفا من العقر".









وأضافت أن الكلاب تنتشر ليلا بأعداد كبيرة مما تتسبب بالذعر لسكان المنطقة.









وناشدت القارئة المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة والحفاظ عليهم من العقر .







