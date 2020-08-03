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أخبار البلد

تستمر أسبوعين| جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تبدأ اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:05 ص
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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محمد وديع
تبدأ اليوم الإثنين، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين؛ إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم للأطراف كلها.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية في الأيام الأخيرة اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أطلعهم خلالها على تطورات ملف سد النهضة.
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