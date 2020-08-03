تطوير 143 قرية فقيرة في 11 محافظة.. عام على انطلاق مبادرة "حياة كريمة"

أذاع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا على مرور عام على إطلاق الرئيس السيسي لمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة".





وأعلن الرئيس السيسي في 31 من يوليو عام 2019، عددا من القرارات في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان من بينها إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بين المشروع والاستراتيجية الوطنية في القضاء على الفقر.





كما جرى تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة، لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، لتبدأ عمية تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقًا لخريطة التطوير، مع توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى.





وشهدت الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة، على تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي، واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فردًا، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.