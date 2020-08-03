بعد قرار التعايش مع كورونا.. دولة تتراجع وتعيد فرض الحجر الصحي





ووفقا لما ورد في وكالة "روسيا اليوم "، أن الفلبين شهدت إرتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب فتح المجال الجوي و المحلات التجارية و المطاعم و المتنزهات.









وجاء القرار نتيجة مناشدة الأطباء و ملايين الممرضين بسبب تزايد الحالات يوميا ، و عدم قدرة الاجهزة الطبية على علاج كل الأعداد بالإضافة إلى قلة الإمكانيات الطبية التي يمكن أن تنقذ طل الحالات.





جدير بالذكر أن إحصائيات جامعة هوبكنز الأمريكية البحثي تشير إلى أن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من الحالات المصابة في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا.

أعلنت السلطات الفلبينية ، تراجعها عن قرار التعايش مع فيروس كورونا ، وفرضت الحجر الصحي من جديد على الدولة بسبب تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا من جديد .