نائب يكشف أهمية إصدار البرلمان لقانون تقسيم الدوائر

قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم القوانين التى من المقرر أن يصدرها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.





وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية مشروع قانون تقسيم الدوائر تتمثل فى أنه من القوانين المكملة للدستور ، كما أنه يقسم الدوائر الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة ، حتى يتم تحديد المرشحين فى هذه الدوائر.





وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مجلس النواب سيناقش أيضا خلال الفترة المقبلة عدد من الإتفاقيات الدولية ، والتى تحتاج إلى إقرار من جانب البرلمان.





ومن المقرر أن يصل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان منتصف شهر اغسطس الجاري حيث يعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تمهيدا لاعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.





ووفقا للقانون يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.





ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.





ويعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.





كما يتضمن التشريع استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.





كان مجلس النواب وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.