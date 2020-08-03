أخبار السعودية فى رابع يوم العيد: نجاح خطة تفويج الحجاج بطواف الوداع.. لا كورونا بالمشاعر المقدسة.. وإجراءات مشددة لمواجهة كوفيد 19





السعودية تعلن نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف الوداع

الرياض تكشف عن الإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة كورونا خلال الحج

الصحة السعودية تستحدث وظيفة القائد الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج

لا إصابات بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة و1357 مصاب بالمملكة





أعلنت المملكة العربية السعودية، عن نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أنجزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية.





وأضاف أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.





وأشار إلى أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.





وأكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة.





وكشف حمد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن الإجراءات الصحية المتبعة في الحج للموسم الحالي في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال العتيبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن الأمور تسير وفقا للمخطط له، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية مهتمة بشكل كبير بخروج موسم الحج العام الحالي بكل سلام في ظل وباء كورونا الذي يضرب العالم.





وأضاف العتيبي، أن مناسك الحج تتسم بكل هدوء وسلاسة وسهولة ويسر، لافتا إلى أن ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، مكبرين عند الرمي، اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم).





وتابع حمد العتيبي، أن من ضمن الإجراءات التي وضعتها المملكة في عملية الحج للعام الحالي في ظل الوباء تم اقتصار الحج على المقيمين وبحد أقصى 10 آلاف شخص، لافتا إلى أنه كل 10 أشخاص يكونوا على مسافة 50 مترا.





وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أنه من ضمن التعليمات عدم لمس الحجاج للكعبة المشرفة.





وأكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، بينما سجلت المملكة 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 240,081 حالة .





وكانت الوزارة أكدت، أمس السبت أيضا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن.





فيما أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.





يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.





وعرضت فضائية الآن فيديو أفادت فيه بأن الصحة السعودية تستحدث لأول مرة وظيفة القائد الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج.





واستحدثت وزارة الصحة السعودية هذا العام، لأول مرة وظيفة "القائد الصحي" من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الحجاج طيلة رحلتهم بين المشاعر المقدسة.





وخصصت الوزارة " قائدًا صحيًا" لكل 50 حاجا، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء الشعائر.





ولا تقتصر مهمّة القائد الصحي، الذي يعمل معه فريق من المختصين المرافقين له، على توفير الرعاية ومواكبة مجموعة محددة من الحجاج لحظة بلحظة، بل يتولى أيضا تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القائد الصحي هو ممارس مؤهل يقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج.





وخصصت الفرق المشرفة على تفويج الحجاج، حافلات معينة يركبها الحاج بعد إظهار رقم مقعد يلتزم به من لحظة قدومه إلى أن يغادر البقاع المقدسة، وذلك لمنع أي اختلاط قد يشكل خطورة على سلامته.