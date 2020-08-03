براكة ليس العربي الأخير ..مفاعل الضبعة يقترب من الانطلاق.. أمجد الوكيل يكشف لـ صدى البلد تطورات المشروع النووي المصري وموعد تدشينه

رئيس المحطات النووية:





الحصول على اذن إنشاء المفاعل منصف 2021

الانتهاء من الرصيف البحري لنقل معدات المشروع خلال 19 شهرًا

إنشاء مركز معلومات عالمي للضبعة خلال العام









إنجاز تاريخي للدول العربية كافة يتمثل فى نجاح دولة الإمارات في تشغيل المفاعل النووى السلمى الأول فى محطات براكة للطاقة النووية السلمية ،بعد إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009 ، ويعد هذا الإنجاز الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.









مجرد وقت سبقتنا فيه الامارات فى بدء تشغيل المفاعل الأول ، حيث سيتم تشغيل المفاعلى النووى الأول فى مصر فى عام 2026 ، وكانت مصر ورسيا وقعتا عقد انشاء المفاعل النووى فى ديسمبر 2017 أى مايقرب من ثلاث سنوات.









ومشروعات المحطة النووية تتسم بطول مدة التنفيذ وهو أمر طبيعى فى مثل تلك المشروعات ، كما صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس المحطات النووية لصدى البلد ، لافتا أن المرحلة الأولى للتصميم وحتى الحصول على اذن الإنشاء تستغرق عامين ونصف، ثم حوالى خمس سنوات ونصف هى مرحلة الانشاء ، وحوالى عام لمرحلة الاختبارات بماقبل التشغيل بإجمالى 9 سنوات ، وأحيانا ينشأ خلط بين مدة إنشاء المشروع ومدة البناء ، كما يتم تنفيذ الوحدات الأربعة للمشروع بفواصل زمنية بحيث تتوالى دخول الوحدات الى الخدمة ، الوحدة الأولى تدخل الى الخدمة ديسمبر 2026 والثانية يونيو 2027 والثالثة يونيو 2028 والرابعة ديسمبر 2028.



وأضاف الوكيل أن اللتكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمى الى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور "Gen3+" وهى التكنولوجيا الأعلى حاليا والتى تتميز بأعلى مستويات الأمان إذ أن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 الى 10 ملايين مفاعل سنة ، كما تتبع فلسفة الدفاع عن العمق والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة بالإضافة الى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربية



كما أن المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة الوزن تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترا على الثانية ، كما يستطيع تحمل تسونامى حتى ارتفاع 14 مترا ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزالية 3, .من عجلة الجاذبية الأرضية ، ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح .

ويتميز تصميم المفاعل الروسى بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل لاحتواء قلبه والمواد عالية المستوى الإشعاعى بداخله ، وذلك حال حدوث حادث جسيم أدى لانصهار قلب المفاعل وبذلك لايسمح بتسرب المواد الى البيئة المحيطة.









أما عن مستجدات المشروع الآن فأوضح رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية، فى شهر يونيو الماضي، وتفعيله فى يوليو ، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تشرف على تنفيذ المشروع، الذى سيكون له مزايا عدة أبرزها توفير الوقت و النفقات ، خاصة أنه من الصعب أن يتم نقل المعدات الثقيلة بريًا، لأن النقل البري يتطلب تجهيزات مختلفة من طرق وكبارى.





وأشار الوكيل أنه يجرى العمل على انجاز المشروع والانتهاء منه في أقرب مدة زمنية، لاتتجاوز 19 شهرا ، لافتا إلى أن هناك عدة ظروف تتحكم في التوقيت، أبرزها خروج المعدات من الموانئ الروسية، خاصة أن هناك بعض الأوقات التي تشهد تجمدًا للموانئ هناك نتيجة الطقس البارد، ما يعيق خروج المعدات وإرسالها، لكنه تم اتخاذ وتحديد تلك الفترات للعمل على تفاديها.









وأوضح الوكيل، إن حصول الهيئة على إذن إنشاء المفاعل لن يكون قبل منتصف ٢٠٢١ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لبدء الإنشاءات الخاصة بوضع القواعد الخرسانية للمفاعل الأول للمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول بقدرة 1200 ميجاوات عام 2026.









وأضاف الوكيل، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سوف تصدر تصريح الإنشاء بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالمحطة والتقارير الفنية والبيانات الخاصة بالمحطة، مؤكدًا أن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة تحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة ستكون الأحدث والأمن على مستوى العالم.





وكشف رئيس هيئة المحطات النووية عن أنه من المرتقب خلال العام إنشاء مركز معلومات عالمي بموقع الضبعة.





وتنتظر هيئة المحطات النووية، حاليًّا، شركة "روساتوم" الروسية، المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، للانتهاء من وثائق ومستندات المرحلة التحضيرية لعمليات الإنشاء، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الهيئة ثم تقوم هيئة المحطات النووية بإرسالها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ لدراستها ومن ثم إصدار إذن الإنشاء.









يذكر أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه مستجدات المفاعل النووى المصرى أحدثها خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس المحطات النووية منذ أيام .



