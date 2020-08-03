لمتابعة ذبح الأضاحي.. حملة موسعة على مجازر الخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الادارة البيطرية حملة موسعة على المجازر لمتابعة ذبح الأضاحى، وذلك في إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك، رئيس المدينة.









وقال طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة إن الحملة استهدفت المرور والمتابعة لمجزر المدينة والتأكد من ذبح الأضاحى داخل المجزر بالمجان.





وأشار إلى أن المجزر استقبل حتى الآن 54 اضحية، فيما تم التأكيد على استمرار فتح المجزر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي لرابع أيام العيد مجانا حفاظًا على نظافة وضمان سلامة وجودة لحوم الأضحية وذلك بعد الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين بالمجزر.





وذكر أنه تم أيضًا المرور والمتابعة علي حدائق المدينة للتأكد من عدم تواجد المواطنين بهم وتنفيذ قرار غلق الحدائق غلقا كاملا وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وناشد ربيع أهالي الخانكة بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على سلامتهم.