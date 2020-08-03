إسلام محارب يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاه

هنأ إسلام محارب لاعب فريق الجونة اللاعب المعتزل وائل جمعة بمناسبة عيد مولده





حيث نشر إسلام محارب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة قال فيها: "كل سنه وانت طيب يا كابتن وائل وديما في سعاده ان شاء الله".





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وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.







ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.



