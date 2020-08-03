وادي دجلة يرتب خط هجومه قبل خوض منافسات الدوري الممتاز

استقر اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على توظيف رجب عمران لاعب الوسط فى مركز المهاجم بسبب السرعات الجيدة التى يمتلكها اللاعب.





وبالفعل بدأ فاسيليو فى الاعتماد على رجب عمران بشكل مستمر فى المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى الوقت الحالى.





وعانى فاسيليو طوال الفترة الماضية من قلة اللاعبين فى مركز المهاجم فى ظل الإصابة التى تعرض لها مروان حمدي المهاجم الأساسي وعدم وجود قناعات كاملة بالمهاجم الغانى أنطوي.



