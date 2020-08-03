AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وادي دجلة يرتب خط هجومه قبل خوض منافسات الدوري الممتاز

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:14 ص
فاسيليو مدرب وادى
فاسيليو مدرب وادى دجلة
Advertisements
عمرو الحلواني
استقر اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على توظيف رجب عمران لاعب الوسط فى مركز المهاجم بسبب السرعات الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

وبالفعل بدأ فاسيليو فى الاعتماد على رجب عمران بشكل مستمر فى المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى الوقت الحالى.

وعانى فاسيليو طوال الفترة الماضية من قلة اللاعبين فى مركز المهاجم فى ظل الإصابة التى تعرض لها مروان حمدي المهاجم الأساسي وعدم وجود قناعات كاملة بالمهاجم الغانى أنطوي.

ويحاول فاسليو الاعتماد أيضا على حسام عرفات فى مركز المهاجم ليكون بدلا لرجب عمران فى حال إصابته نتيجة النقص العددى الكبير فى هذا المركز وكذلك الأمر بالنسبة لـ محمد هلال الذي يجيد الأدوار الهجومية بشكل مميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق جديد بين الزمالك و وادي دجلة قبل استئناف الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

كارتيرون يستبعد جنش من ودية وادي دجلة بعد إصابته

حسام أشرف: سعيد بالمشاركة في مباراة الزمالك وادي دجلة وإحراز هدف

وادي دجلة يحسم موقف رحيل بيكهام وعبدالعاطى للأهلى والزمالك فى الصيف

ترشيحاتنا

وزير روسي: روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح ضد "كورونا" شهريا بحلول 2021

مقابل 2000 جنيه.. زمردة بنت شيري هانم: قلت لأمي انزلي دلوقتي وجبت راجل في شقتنا

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون

احتجاجا على الأداء الحكومي.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة

حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام العيد.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

عبر الأثير.. محمد عفيفي يعلق على لقاء الزمالك والمصري في الدوري

تشكيل برشلونة المتوقع في المواجهة المصيرية أمام نابولي بدوري الأبطال

سورى وصعيدى.. مصدر يكشف عن هوية عنصرين بالتشكيل المعاون للجنة الحكام

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

من بينها تتويج يوفنتوس باللقب وعودة إبراهيموفيتش.. أبرز 10 ظواهر عن الدوري الإيطالي بعد نهايته رسميا

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

محمد عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا لمغادرة الزمالك

بعد حسم صفقة مايكون.. النصر السعودي يتفاوض لضم مدافع كرواتي

المهيدب يحفز لاعبي النصر بـ 4 ملايين ريال حال التتويج بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية