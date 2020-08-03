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محافظات

محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

شهدت محافظة الجيزة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعه تقديم الخدمات للمواطنين دون اي تقصير،حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت علي مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وقد تم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات.

وأشار محافظ الجيزة إلي أنه تم إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين موجها  رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعه تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعه وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بالطرق الرئيسية.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة اي نواتج للذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.

محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى
محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى
محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى
محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى
محافظ الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء خلال عيد الأضحى
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