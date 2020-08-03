تمكين 20 ألف شاب لممارسة العمل المهني الحر.. تعرف على تفاصيل المبادرة

وأضافت "ربيع" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن ظروف العمل في فترة ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا تختلف عنها فيما بعد الأزمة، موضحة أن بناء قدرة الإنسان المصري وتمكينه من أهم استراتيجيات الوزارة.





ونوهت الي أنه جرى فتح باب التقدم في المبادرة، موضحةً أنه يشترط تراوح عمر المتقدم ما بين 19 عامًا حتى 35 عامًا، وأن يكون لديه معرفة بمبادئ استخدام الكمبيوتر، ومعرفة بسيطة باللغة الإنجليزية، ولافتةً إلى أن هذه المنحة التدريبية تساعد هؤلاء الشباب على الحصول، على فرصة عمل بمنصات العمل الإلكتروني الحر.





وأوضحت اننا نحرص على أن يكون هناك توازن بين عدد الشباب والبنات، وسيكون هناك 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أننا نهتم بدمجم، وفي العمل الإلكتروني الحر لا يوجد فارق بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.





واشارت الي أن مجال التقديم للمشاركة في هذه المبادرة مفتوح للطلاب من الجامعات والمعاهد، وتقدم لنا حتى الآن 2500 شاب بالمبادرة".