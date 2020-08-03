الاحتلال الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مداهمته لقرية غرب جنين

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "زبوبا" غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدة دوريات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الشوارع وصوب المنازل؛ مما أدى لوقوع العديد من الإصابات، وقامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم العلاج الميداني لهم.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات عنف وعربدة في القرية خلال عملية الاقتحام، وأنهم دأبوا، في الآونة الأخيرة، على التنكيل بمواطنين يسكنون في أطراف القرية التي تقع قرب معسكر "سالم"، بزعم محاولات شبان إحداث فتحات في الجدار العازل بالمنطقة.



