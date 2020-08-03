ليس الأول.. مقتل صحفي برصاص مسلحين في المكسيك

يبدو أن مسلسل اغتيال الصحفيين، صار أمرًا مستمرًا ، حيث أعلنت السلطات في المكسيك عن اغتيال صحفي جديد، ليضاف إلى الضحايا السابقين الذين جرى اغتيالهم، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.





واغتيل صحفي مكسيكي وحارسه الأمني، بوابل من الرصاص في ولاية جيريرو في جنوب البلاد.





والصحفي الذي جرى اغتياله، هو بابلو موروجاريس، وهو رابع صحفي يجري اغتياله في المكسيك في العام 2020.





وكان موروجاريس يدير نشرة بي ام نوتيسياس المتخصصة في تغطية الجرائم وأنشطة الشرطة، ومقرها مدينة إيجوالا.





وحول كيفية الاغتيال، فقد اقتحم مسلحون مطعما في إيجوالا كان يتناول فيه موروجاريس وحارسه الأمني العشاء وفتحوا النار عليهما.





وسبق أن منحت الشرطة موروجاريس حماية أمنية بعدما نجا مع زوجته من محاولة اغتيال في العام 2016.









وأدانت مفوضية حقوق الإنسان في جيريرو، وهي هيئة حكومية تتمتع باستقلالية، جريمة اغتيال موروجاريس وطالبت بفتح تحقيق فوري لكشف هويات القتلة والقبض عليهم.







