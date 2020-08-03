ضبط مشغولات ذهبية وساعات فضية ثمينة مهربة مع راكب إيطالي في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالاداره الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهره الدولى ، برئاسة محمد عيد مرسى مدير الاداره الأولى من ضبط محاوله تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة الذهبية والفضية بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحله طائره العربيه القادمه من برجامو بإيطاليا اشتبه صبرى حسنين رئيس قسم اللجنه المعين على الخط الأخضر فى راكب ايطالى من اصل مصرى يجر عربه حقائب من 3 شنطه محاولا الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد فى صاله الوصول.





وبسؤاله عن ما إذا كان يحمل معه اشياء مخالفه او تستحق سداد الرسوم الجمركيه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة طاهر خفاجى فتم تأكيد الإشتباه .





وبالعرض على محمود عبد النبى مشرف الصاله الخضراء قرر تكليف أسماء عزمى مأمور الضبط بتفتيش حقائب الراكب ولجنة للتفتيش الذاتى من السادة محمود سعيد و كريم نبيل و عماد السيد مأمورى تفتيش الركاب، فتبين وجود 10سلسلة ذهبية و 10 أنسيال ذهبى و10 خواتم ذهبيه و 6 ساعات ذهبية و9 ساعات فضية وكميه من المشغولات الذهبيه مخبأة على جسدة وبين طيات الملابس داخل حقائبه .





وقام بجرد وتحريز المضبوطات إبراهيم الدسوقى وهبه مصطفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2020 بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك



