AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضبط مشغولات ذهبية وساعات فضية ثمينة مهربة مع راكب إيطالي في مطار القاهرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:10 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالاداره الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهره الدولى ، برئاسة محمد عيد مرسى مدير الاداره الأولى من ضبط محاوله تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة الذهبية والفضية بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحله طائره العربيه القادمه من برجامو بإيطاليا اشتبه صبرى حسنين رئيس  قسم اللجنه المعين على الخط الأخضر فى راكب ايطالى من اصل مصرى يجر عربه حقائب من 3 شنطه محاولا الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد فى صاله الوصول.

وبسؤاله عن ما إذا كان يحمل معه اشياء مخالفه او تستحق سداد الرسوم الجمركيه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة طاهر خفاجى  فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على محمود عبد النبى مشرف الصاله الخضراء قرر تكليف أسماء عزمى مأمور الضبط بتفتيش حقائب الراكب ولجنة للتفتيش الذاتى من السادة محمود سعيد و كريم نبيل و عماد السيد مأمورى تفتيش الركاب، فتبين وجود 10سلسلة ذهبية و 10 أنسيال ذهبى و10 خواتم ذهبيه و 6 ساعات ذهبية و9 ساعات  فضية وكميه من المشغولات الذهبيه مخبأة على جسدة وبين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات إبراهيم الدسوقى وهبه مصطفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2020 بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

ضبط بندقية بحوزة راكب مصري قادم من نيويورك.. صور

بنصف مليون جنيه.. ضبط "بواريك" مهربة مع راكب مصري في مطار القاهرة

بـ مليون و130 ألفا.. ضبط كمية أدوية مهربة مع راكب بمطار الغردقة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

بدل ما أزفه عريس وديته في كفن.. والدة شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة: قتلوا ابنى غدرا.. فيديو

كلوا براحتكوا.. أستاذة تغذية توجه نصائح مهمة لمرضى السكر فى عيد الأضحى

هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

حكم الوضوء بماء البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية