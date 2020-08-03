ساهم في تطوير شاشات الحاسوب.. وفاة مخترع الماوس عن عمر 91 سنة





وبحسب ما ورد في "ديلي ميل " ، أن وليام توفي في 26 يوليو الماضي بعد إصابته بضيق في التنفس و من بعدها توقف الجهاز التنفسي عن العمل مما تسبب في وفاته .





لم تكن آخر اسهاماته هي صنع الفارة للحاسب الآلي فحسب ، فقد كان يملك نظرة للمستقبل ، ووضع نظريات يمكن تطبيقها لصناعة شاشات للحاسوب تعمل باللمس كما جرى فيما بعد .





تمكن وليام بجانب عالم آخر يدعى " دوجلاس إنجليبارت" ، من تطوير شكل الفارة بالإضافة إلى توثيق نظرياتهم في تطوير الالشاشات التي دخلت الآن في حيز التوثيق من قبل الجهات التكنولوجية المختصة .





توفى ويليام بيل إنجليش مخترع الماوس لجهاز الكمبيوتر عن عمر يناهز 91 عاما بسبب توقف جهازه التنفسي.