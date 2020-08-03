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منوعات

ساهم في تطوير شاشات الحاسوب.. وفاة مخترع الماوس عن عمر 91 سنة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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مريم صليب
توفى ويليام بيل إنجليش مخترع الماوس  لجهاز الكمبيوتر عن عمر يناهز 91 عاما بسبب توقف جهازه التنفسي. 

وبحسب ما ورد في "ديلي ميل " ، أن وليام توفي في 26 يوليو الماضي بعد إصابته بضيق في التنفس و من بعدها توقف الجهاز التنفسي عن العمل مما تسبب في وفاته . 

لم تكن آخر اسهاماته هي صنع الفارة للحاسب الآلي فحسب ، فقد كان يملك نظرة للمستقبل ، ووضع نظريات يمكن تطبيقها لصناعة شاشات للحاسوب تعمل باللمس كما جرى فيما بعد . 

تمكن وليام بجانب عالم آخر يدعى " دوجلاس إنجليبارت" ، من تطوير شكل الفارة بالإضافة إلى توثيق نظرياتهم في تطوير الالشاشات التي دخلت الآن في حيز التوثيق من قبل الجهات التكنولوجية المختصة . 

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