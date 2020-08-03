تشكيل برشلونة المتوقع في المواجهة المصيرية أمام نابولي بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية، عن الخطة التي سيعتمد عليها مدرب برشلونة سيتين، خلال مواجهة نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها السبت المقبل.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين برشلونة ونابولي في إيطاليا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يدفع النادي الإسباني لضرورة تحقيق الفوز، أو التعادل السلبي، لضمان التأهل إلى الدور التالي.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يغيب عنه في المواجهة المرتقبة، سيرجيو بوسكيتس وفيدال بسبب الإصابة، بالإضافة إلى آرثور الذي يرفض العودة من البرازيل، لاستكمال الموسم، خاصة بعد انتقاله رسميا إلى يوفنتوس.
وتابعت، أن سيتين سيراهن على خط وسطه في المباراة، بالاعتماد على دي يونغ، وراكيتيش، وسيرغي روبرتو.
وأشارت إلى أن التشكيل الذي سيعتمد عليه سيتين، سيكون كالتالي:
في حراسة المرمى: شتيغين
في خط الدفاع: سيميدو، وبيكيه، ولينغليت، وألبا
في خط الوسط: دي يونغ، راكيتيش، سيرغي روبرتو
في الهجوم: ميسي، جريزمان، سواريز