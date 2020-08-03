تشكيل برشلونة المتوقع في المواجهة المصيرية أمام نابولي بدوري الأبطال

وأشارت إلى أن التشكيل الذي سيعتمد عليه سيتين، سيكون كالتالي:





في حراسة المرمى: شتيغين





في خط الدفاع: سيميدو، وبيكيه، ولينغليت، وألبا





في خط الوسط: دي يونغ، راكيتيش، سيرغي روبرتو



