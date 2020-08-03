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رياضة

كل سنة وأنت طيب يا غزال.. أحمد عادل يهنئ عمرو جمال بعد ميلاده

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة له.

وظهر أحمد عادل فى الصورة برفقة اللاعب عمرو جمال مهنئًا إياه بمناسبة عيد مولده.

حيث علق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا غزال وعقبال ١٠٠٠٠٠٠٠ سنة و يارب تحقق كل اللي نفسك في يا حبيبي".


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وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن موافقة الحكومة على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وبدأت عودة النشاط الرياضي، يوم 20 يونيو الماضي، حيث بدأت الأندية، التدريبات، مع اتخاذ تدابير وقائية.

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